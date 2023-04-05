HABER MERKEZİ

Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar yurt içinde pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay tarihi kayıplar yaşayarak son bir buçuk yılın en düşük seviyesine kadar gerileyen petrol, OPEC kararları sonrası beş dolardan fazla arttı.

Benzin, motorin ve LPG fiyatları da bu dalgalanmalarla beraber sürekli değişiyor.

Otogaza 2 lira 12 kuruş indirim gelirken benzin fiyatları ise zamlandı.

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.

5 Nisan akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul

Benzin: 22,46 TL

Motorin: 20,48 TL

LPG: 10,30 TL

Ankara

Benzin: 22,83 TL

Motorin: 20,82 TL

LPG: 10,31 TL

İzmir

Benzin: 22,81 TL

Motorin: 20,90 TL

LPG: 10,09 TL