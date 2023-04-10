HAK-PAR’dan seçim bildirgesi: Federe yapılar kurulmalı

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Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR), 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlere ilişkin bildirgesini açıkladı.

6 Şubat’ta Maraş merkezli yaşanan depremlere değinen HAK-PAR, “Başta bugünkü iktidar olmak üzere, dünden bugüne ülkeyi yönetenlerin toplanan vergileri toplumun temel ihtiyacı olan güvenli, çağdaş yaşanabilir kentler inşa etmek için harcamak yerine, militarist yapıyı daha da güçlendirmeye, savaş politikalarını sürdürmeye harcamaları, bu ağır bilançonun temel nedenidir” vurgusu yaptı.

Türkiye’deki siyaset tarzının militarizmi güçlendirdiğini ve yoksulluğu büyüttüğünü kaydeden HAK-PAR, bu tarzı reddettiklerini bildirdi.

Hiçbir parti ve ittifaka dahil olmadıklarını dile getiren HAK-PAR’ın açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

“HAK-PAR demokrasi dışı rant bloklaşmaların; baskıcı ve otoriter zihniyetin; ırkçı, şoven anlayışların; Kürt karşıtı politikaların karşısında duracak. Halkımızın taleplerinin savunucusu olacak ve barışçıl mücadeleyi, diyaloğu esas alan özgürlükçü, demokrat adayları ile seçimlere katılacak ve yeni bir siyaset tarzını egemen kılacaktır. Türkiye’yi yönetmeye talip olan cumhurbaşkanlığı adayları Kürt sorunu, Alevi sorunu gibi önemli toplumsal problemleri es geçerek, herhangi bir çözüm projesi sunmadan, Kürt karşıtlığı üzerinden kutuplaştırdıkları seçmenlerden oy istemekteler.”

“HİÇBİR CUMHURBAŞKANI ADAYI DESTEKLENMEYECEK”

HAK-PAR, aynı zamanda 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir adayı desteklememe kararı aldı.

Açıklamada, “HAK-PAR bu süreçte, Kürt halkının varlığının anayasal olarak tanınması, anadilde eğitim hakkının tanınması, Kürtçenin, Türkçenin yanı sıra resmi dil olarak kabul edilmesi, federal çözümün olanaklarının yaratılması ile meşru, demokratik haklarının garanti altına alınması başta olmak üzere, tüm özlem ve taleplerini esas alan bir siyaset izleyecektir” denildi ve şu ifadeler yer aldı:

“HAK-PAR, ‘Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek dil’ söylemleriyle, daha ceberut, üniter bir yapıyı, tek adam rejimini sürdürmek isteyen, hem sınırları içinde hem de sınırları dışında Kürtlerin meşru haklarını elde etmelerini beka sorunu olarak algılayıp saldıranları da, ulusal kahramanlarımıza, değerlerimize, sembollerimize hakaretler yağdıran iktidar blokunu da, Kürt karşıtlığı konusunda iktidar bloğu ile yarışan muhalefet blokunu ve adaylarını da umut olarak göstermeyi de ret etmektedir.”

Bu arada HAK-PAR, 14 Mayıs’taki parlamento seçimleri için 87 milletvekili adayı gösterdi.

FEDERASYON VURGUSU

Açıklamanın devamında, “Başta Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölge olmak üzere, farklılıkların var olduğu bölgelerde federe yapılar kurulmalıdır. HAK-PAR bu temelde siyasi ve idari egemenliğin paylaşılmasını öngören ve federal çözüm öneren tek partidir. Türkiye federal bir yapıya dönüşmelidir. Türkiye de Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Rusya, Belçika, Kanada, İsveç, Avusturya, Hindistan, Güney Afrika dâhil birçok ülke gibi federal sistemle yönetilmelidir” denildi. HAK-PAR’ın açıklamasında “Türkiye başta Güney Kürdistan Federe Bölgesi’yle ve Suriye Kürdistan’ındaki Kürtlerle birlikte komşularıyla barışçıl ilişkiler içinde olmalı; haklarına saygı göstermeli ve uluslararası toplumla uyumlu olmalıdır” ifadeleri yer aldı.