Deyr ez-Zor’da ABD üssüne roketli saldırılar

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Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor İran destekli yabancı grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Kuniko gaz sahasına roket saldırıları yapıldı.

Roket atışlarının İran destekli yabancı grupların varlık gösterdiği Deyr ez-Zor’un doğusundaki Bukemal’den yapıldığı aktarıldı.

Suriye’de varlık gösteren ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı grupların varlık gösterdiği bölgelerden roket saldırılarıyla hedef alınıyor.

25 Mart’ta İran destekli yabancı terörist gruplar, Omer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları düzenlemişti.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYR EZ-ZOR’DAKİ VARLIĞI

Deyr ez-Zor, İran’dan Lübnan’a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün’den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyr ez-Zor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya’nın yardımıyla Kasım 2017’de DAİŞ’in çekilmesinin ardından Esad rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı gruplar, yoğun şekilde Deyr ez-Zor’da varlık gösteriyor.

Bölgede konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor. (Kaynak: AA)