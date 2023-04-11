Politika

Irak: Uluslararası Koalisyon’un DAİŞ’e yönelik hava saldırıları geçici olarak durdu

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Uluslararası Koalisyon’un terör örgütü DAİŞ’e yönelik hava saldırılarının geçici olarak durduğunu açıkladı.
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Irak Irak Uluslararası Koalisyon DAİŞ hava saldırıları

ERBİL (K24)

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci yaptığı açıklamada “Şu anda Uluslararası Koalisyon’un terör örgütü DAİŞ’e yönelik herhangi bir hava saldırısı yok” dedi

Tümgeneral Tahsin Hafaci, şu anda DAİŞ’e yönelik tüm hava saldırılarının Irak Hava Kuvvetleri tarafından yapıldığını dile getirdi.

DAİŞ mensuplarının saldırı kabiliyetlerinin ciddi anlamda sınırlandırıldığı belirten Hafaci, “Askeri istihbarat ve ilgili kurumların çabalarıyla çetelerin maddi, idari ve savaş kabiliyetlerinin ciddi anlamda sınırlandırıldı” ifadelerini kullandı.

DAİŞ mensuplarının bazı bölgelerde saldırı yapma girişimlerinin devam ettiğinin ifade eden Tahsin Haftaci, güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini vurguladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü, T-50 savaş uçaklarının yakında hizmete gireceğini de sözlerine ekledi.

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