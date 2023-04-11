Hasan Cemal’den K24’e: Yeniden çözüm süreci başlatmak lazım

ANKARA (K24)

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçimlerdeki çatı partisi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıyla milletvekili adaylarını tanıttı.

Aday tanıtımı toplantısında K24’e konuşan Yeşil Sol Parti’nin Milletvekili Adayı, gazeteci Cengiz Çandar, “Ben bugün bu partiden aday gösterildiysem, bugün bu salonda bulunuyorsam bugüne kadar ne yaptıysam o nedenle oldu bunlar. Kürt sorunu konusunda, Kürt hakları konusunda ne istediysem neyin mücadelesini verdiysem buna yeni bir sıfatla devam edeceğim. Dolayısıyla yeni parlamento, yeni Türkiye umarım Kürt sorununda yol almamıza imkan verecek şekilde oluşur, ben de bu mücadeleye katkıda bulunurum” dedi.

“KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA MUTLAKA BİR SÜREÇ LAZIM”

K24’e konuşan Yeşil Sol Parti’nin Milletvekili Adayı, gazeteci Hasan Cemal, “Türkiye’de bugün çürümüş ve çökmüş bir düzen var. Bu çürümüş ve çökmüş düzeni yeniden inşa etmek lazım. Ne için demokrasi ve barış için; adalet, eşitlik ve özgürlük için. Bu açılardan Türkiye’yi inşa etmek lazım. İnşa etmezsek cehennem çukuruna yuvarlanır” dedi.

“Buna yapmak için de herkesin güçlerini birleştirmesi lazım. Büyük meclis çatısı altında siyasette büyük bir uzlaşma ruhu yaratmamız lazım” diyen Hasan Cemal, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar siyaset hep rakipleri düşman görerek yapılıyor. Özellikle son 20 yılda müthiş kutuplaştırıldı. Siyaset meydanında rekabet vardır. Bunun için de gerektiğinde Türkiye’nin en büyük sorunlarını uzlaşarak, diyalog kurarak çözmemiz lazım. Mücadele edeceğiz ama bu mücadeleyi de bir uzlaşma çerçevesine oturtacağız. Türkiye’de en eksik olan konu uzlaşma geleneğinin olmamasıdır. Türkiye’de büyük kavgalar edildi ve bu kavgalar yüzünden de Türkiye’nin sorunları kenarda kaldı. Kürt sorununun çözümü konusunda mutlaka bir süreç lazım. Kürt sorununu meclis çatısı altına getirmek ve bu sorun konusunda yeniden çözüm süreci başlatmak lazım, özellikle de meclis çatısı altında. Meclis çatısı altında bugüne kadar bu yapılmadı. Benim bütün umudum Kürt sorununun meclis çatısı altında ciddi bir şekilde ele alınmasıdır. Bunun için de elimizi taşın altına sokmalıyız.”