DSG-Koalisyon operasyonu: Üst düzey DAİŞ’li yakalandı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteğiyle dün Deyr ez-Zor’da bir operasyon düzenlediğini bildirdi.

Operasyonda, birçok DAİŞ hücresine liderlik yapan ve terör saldırılarını yöneten bir DAİŞ’linin, El Dehle kasabasında yakalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin doğusunda helikopter destekli bir baskında DAİŞ elebaşlarından Huzeyfe el-Yemeni’yi ve iki yardımcısını yakaladıklarını açıklamıştı.

CENTCOM, 3 Nisan’da da Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, Avrupa ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu DAİŞ mensubu Halid Eyd Ahmed el-Cuburi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.