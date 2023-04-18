Putin Rusya’nın işgal ettiği Kherson'a gitti

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Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti sırasında askeri bir toplantıya katıldığı ve komutanları dinlediği belirtildi.

Açıklamada, "Putin toplantıda askerlerin dikkatini dağıtmak istemediği. Ancak son gelişmelerle ilgili yorumlarını şahsen duyması, komutanları dinlemesi ve fikir alışverişinde bulunması önemli" denildi.

Rus basınına göre Putin, Zaporijya bölgesindeki durumla ilgili de bilgi aldı.

Putin'in ne zaman Kherson'a gittiği açıklanmadı. Rusya liderinin Luhansk bölgesini de ziyaret ettiği düşünülüyor.

Putin nadiren bu tip ziyaretlerde bulunuyor.

Rusya; Ukrayna’nın doğusundaki Kherson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini geçen yıl ilhak etmişti. Uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

Putin Mart ayında da Donetsk bölgesindeki Mariupol'e gitmişti.

Kherson, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana ele geçirdiği tek bölgesel başkentti.

Rus birlikleri geçen yılın sonlarında Kherson'dan çekilmişti. Ancak bölgenin bir kısmı halen Rusya'nın kontrolünde.