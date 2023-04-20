Politika

38 ülkeden siber savunma tatbikatı

38 ülkeden 3 bini aşkın uzman dünden beri Estonya'nın başkenti Tallinn'de dünyanın en büyük NATO siber güvenlik tatbikatı olan Locked Shields (Kilitli Kalkanlar) 2023’e katıldı.
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Foto: EPA
Foto: EPA
dünya NATO siber savunma tatbikatı Estonya

HABER MERKEZİ

Dört gün sürmesi planlanan tatbikata katılanlar, bilgi sistemlerini saldırılardan koruyacak ve kritik durumlarda taktik ve stratejik kararlar almak için eğitilecek.

NATO Kooperatif Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE)  tarafından yapılan açıklamada, “Sistemleri savunmaya ek olarak, ekiplerin olayları bildirmesi, stratejik kararları uygulaması ve adli, yasal ve bilgi sorunlarını çözmesi gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kilitli Kalkanlar’ın, Kooperatif Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi üye ülkeleri ve ortak ülkelerden oluşan hücum kırmızı takımı ile savunma mavi takımlarının karşı karşıya geldiği bir eğitim tatbikatı olduğu vurgusu yapıldı.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline atıfta bulunarak, “Geçtiğimiz yıl bize siber savunma gücünün ne kadar önemli olduğunu kanıtladı” dedi.

Pevkur, “Ukrayna'nın güçlü dijital yeterlilikleri var, bu da ülkesinin savaş zamanlarında bile temel dijital hizmetleri sağlamaya devam edebileceği anlamına geliyor. Bunun gibi tatbikatlar süreklilik için gerekli” ifadelerini kullandı.

2010’da Tallin’de kurulan CCDCOE, siber güvenlik alanında eğitim, araştırma ve danışmanlıkla ilgilenen NATO tarafından akredite edilmiş bir araştırma ve eğitim merkezi.

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