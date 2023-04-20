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Twitter'da bir dönem resmen kapandı: Mavi tikler kaldırıldı

Twitter’da, kullanıcının hesap adının yanında mavi bir onay işaretiyle gösterilen doğrulama işareti tamamen kaldırıldı.
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dünya Twitter Mavi tik

HABER MERKEZİ

Twitter’da, kullanıcının hesap adının yanında gösterilen doğrulama işareti mavi tik 2009 yılında kullanılmaya başlamıştı.

Tesla ve SpaceX’in de sahibi Elon Musk, BBC’ye, mavi tikli hesapların tamamen kaldırılacağını açıklamıştı.

TAMAMI KALDIRILDI

The New York Times dahil bazı hesaplar, ücretli doğrulama için kaydolmayacağını açıklamasının ardından "doğrulanmış" mavi tik onayını kaybetmişti.

Sosyal  medya platformu, Twitter Blue için 8 dolar ücret ödemeyen eski hesaplardan doğrulanmış onay işaretlerinin tümünü kaldırdı.

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