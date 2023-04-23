Şengal’de PKK’lilere sahte kimlik çıkaran kişi tutuklandı

ŞENGAL (K24)

K24’e konuşan bir güvenlik kaynağı, Ninova Valiliği’ne bağlı güvenlik komisyonunun yaptığı araştırma sonucu, Şengal’in Giruzer nahiyesinde görevli memur N.H. isimli şahsın, sahte kimlik düzenlediğinin tespit edildiğini söyledi.

Kaynak, 5 kişiye sahte kimlik çıkardığı belirlenen şahsın tutuklandığının ve mahkemenin şahıs hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiğini belirtti.

K24’e konuşan Şengal Kaymakam Vekili Naif Seydo konuya ilişkin, “Bu yasa dışı faaliyet, sadece Şengal’i karıştırmaya yöneliktir. Iraklı olmayan kişiler, sahte kimlikle Irak vatandaşı yapılmak isteniyor. Bu konuda yasalar gerekli hükmü verecektir” dedi.

Irak Parlamentosu Milletvekili Macid Şengali de Şengal’de yapılan bu faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, buna destek olanlara da yasal yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.

Şengal’de Irak vatandaşı olmayan kişilere sahte kimlik çıkarılması işlemlerinin yeni olmadığı ve son birkaç yıl içinde artış yaşandığı öğrenildi. Konuyla ilgili görevlendirilen özel bir ekibin, tespit ettiği kişileri mahkemeye bildirdiği ifade edildi.