ORC anketi: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı 7 puan

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ORC Araştırma şirketi, seçimlere ilişkin son araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

ORC Araştırma 19-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği seçim anketinde yurttaşlara "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" diye sordu.

Sonuçlarda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 49,3, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 42,4, Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 6,1, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 2,2 olarak açıklandı.

Bu sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimi 0,7 puan farkla 2. tura kalıyor.

ORC, anket katılımcılarına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye de sordu. 29 ilde 3 bin 920 kişi ile yapılan araştırmada en yüksek oyu alan parti AK Parti oldu.

Partilere göre katılımcıların verdiği oyların oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 32,8

CHP: Yüzde 28,6

İYİ Parti: Yüzde 15,1

Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 6,3

AK PARTİ'DE OY ARTIŞI

ORC'nin 12 gün önce sonuçlarını paylaştığı araştırmaya göre AK P yaklaşık 1, Yeşil Sol Parti ise 0,5 puan oy kazanırken cumhurbaşkanlığı yarışında ise Erdoğan 1, Kılıçdaroğlu 0,5 puan oy kazandı, Muharrem İnce 1 puan kaybetti.