Politika

Macron’dan Çin Büyükelçisi’ne: Haddine değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Fransa'daki büyükelçisinin eski Sovyet ülkelerinin statüleri hakkındaki yorumuna tepki gösterdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Emanuel Macron Çin Lu Şayı tepki

HABER MERKEZİ

Kuzey Denizi Zirvesi için Belçika’da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız BFMTV kanalına verdiği demeçte, Çinli Büyükelçi Lu Şayı’yı eleştirerek, “Sanırım böyle bir dil kullanmak bir diplomatın haddine değil” ifadesini kullandı.

Macron, Çinli Büyükelçi’nin sözlerine muhatap olan ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Çinli Büyükelçi, Fransız televizyonu TF1’e verdiği röportajda, “Uluslararası hukukta eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin dahi statüleri yok. Uluslararası hukukta etkin statüleri yok çünkü egemen bir ülke olarak statüleri uluslararası bir anlaşmayla somutlaştırılmadı” yorumunu yapmıştı.

Avrupa Birliği ve bazı ülkeler Çinli Büyükelçi’nin sözlerini sert bir dille eleştirmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv