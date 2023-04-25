Politika

ABD’den 11 İranlı yetkiliye yaptırım

ABD'nin, insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle 11 İranlı yetkiliye yönelik yaptırım kararı aldığı bildirildi.
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ABD ABD İranlı yetkililer yaptırım

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin, insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle 11 İranlı yetkiliye yönelik yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Blinken, yaptırım kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “ABD, İran'ın devam eden insan hakları ihlallerini kınıyor. İran rejiminin vahşi yüzüyle karşı karşıya olan İran halkını ve temel özgürlüklere saygı talebini desteklemeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Yaptırımın gerekçelerinin sıralandığı açıklamada "Bugün, Dışişleri Bakanlığı, barışçıl göstericileri öldürme, alıkoyma, dövme ve barışçıl şekilde toplanma ile düşüncelerini ifade etme özgürlüğünü engellemeden sorumlu ya da bunda rolü bulunan 11 İranlı yetkiliye vize kısıtlaması getiriyor" denildi.

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