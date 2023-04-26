Politika

Başbakan, KYB’li bakanlara yönelik çağrısını yineledi

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) mensubu bakanlara Bakanlar Kurulu toplantılarına dönmeleri için çağrısını yineledi.
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kürdistan KYB Mesrur Barzani Kubad Talabani

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Bakanlardan oluşan bir heyetin KYB’li Başbakan Yardımcı Kubad Talabani’yi ziyaret etmesinin gündeme geldiği toplantıda Başbakan Mesrur Barzani, KYB’li bakanların Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmaları için daha önce defalarca çağrıda bulunduklarını söyledi.

Kubad Talabani ve diğer KYB’li bakanların, görevlerine dönmeleri için tekrar çağrıda bulunduklarını kaydeden Başbakan, tüm sorunların Bakanlar Kurulu’nda müzakere edilebileceğini belirtti.

Kubad Talabani başta olmak üzere KYB'li bakanlar bir süredir Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmıyor.

 

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