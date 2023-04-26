Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı tutuklandı

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Anadolu Ajansı, Yeşil Sol Parti Kocaeli 13’üncü sıra milletvekili adayı Ayten Dönmez'in tutuklandığını aktardı.

Haberde Dönmez’in daha önce "PKK’ye katıldığı ve geri geldiği" ileri sürüldü.

Emniyette, bu iddiaya dair Dönmez’e iki PKK’linin yer aldığı fotoğraf gösterildi.

Dönmez, beyanında evli ve iki çocuk annesi olduğunu belirterek, iddiayı reddetti.

Yeşil Sol Partili Dönmez daha sonra savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

Dönmez, savcılıkta aynı fotoğraf sorularak, ‘örgüte üye olmak’ suçlaması yöneltildi. Savcılık, Dönmez hakkında tutuklama talep ederek, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Hakimlik sorgusu ardından Dönmez, tutuklandı.