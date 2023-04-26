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Datça açıklarında 5 şiddetinde deprem

Ege Denizi'nde, Datça açıklarında Saat 23.00'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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türkiye Muğla Datça AFAD Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) kayıtlarına göre, saat 23.00'te Ege Denizi Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre sarsıntının derinliği 54.16 km olarak ölçüldü.

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