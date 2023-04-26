Datça açıklarında 5 şiddetinde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) kayıtlarına göre, saat 23.00'te Ege Denizi Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre sarsıntının derinliği 54.16 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [110.19 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-04-26
Saat:23:00:35 TSİ
Enlem:36.297 N
Boylam:26.32 E
Derinlik:54.16 km
Detay:https://t.co/QywWNtp3xX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi