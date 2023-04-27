İstanbul Valiliği: CHP bürosuna saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı

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İstanbul Valiliği, CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıyla ilgili 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Ataşehir’de CHP Seçim İrtibat Bürosu’na saldırıyla ilgili 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Nisan çarşamba günü saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışmalarda; M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede M.E.D, S.B ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."