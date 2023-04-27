Diyarbakır’da 98 STK’dan gözaltılara tepki: Demokratik ve adil bir seçim süreci istiyoruz

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Diyarbakır’da faaliyet yürüten ve aralarında sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendikaların da bulunduğu 98 kurum ve kuruluş, yaptıkları ortak açıklamada Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen ve 128 kişinin gözaltına alındığı operasyona tepki gösterdi.

Açıklamada Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı (DESOB), Diyarbakır Ticaret Borsası, İHD, Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD), Diyarbakır Tabipler Odası, KESK Diyarbakır Şubeler Platformu, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD), Güneydoğu Tekstil San. İş İnsanları Der (GÜNTİAD) gibi kurumların imzası bulunuyor.

“SEÇİM SÜRECİNDE GÖZALTILAR ENDİŞEYE YOL AÇIYOR”

Aralarında gazeteci, avukat ve sanatçılarında bulunduğu gözaltılara dikkat çekilen açıklamada “14 Mayısta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri Seçimine 19 gün gibi kısa bir süre kalmışken ve seçim propagandalarının yoğunlaştığı bir dönemde yapılan gözaltılar, adil ve dürüst seçim ilkesi ve seçim güvenliği açısından başta kentimizde olmak üzere ülke genelinde endişeye yol açmıştır. Türkiye’de, temel hak ve özgürlüklerin son derece keyfî bir biçimde müdahale edildiği; avukatlar, hak savunucuları, siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar ve sivil toplum örgütlerinin yargı eliyle hedef alındığı ve ceza tehditlerine maruz bırakıldığı süreçlere sıklıkla tanıklık etmekteyiz” denildi.

TÜM PARTİLERİN VE ADAYLARIN EŞİT FIRSATLARA SAHiP OLMASININ ÖNEMİNE VURGU

“Özellikle seçim kampanyası döneminde, yargı eliyle oluşturulan taciz ve engellemeler seçim güvenliğine ilişkin kaygılarımızı maalesef daha da artırmaktadır” denilen açıklamanın devamında “Ayrımsız, her seçmenin seçimlerle ilgili bilgiye eşit erişimi ve hiçbir baskı ve zorlama ile karşılaşmadan özgür iradesi ile oy kullanması, seçimlere katılacak tüm partiler ve adayların eşit fırsatlara sahip olması seçimlerin meşruiyeti için temel kriterdir. Devlet, tüm siyasi aktörler ve medya organları kampanya döneminde insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı olmalı ve seçim atmosferinin demokratik ve adil bir sürecin oluşması için çaba harcamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

“GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILMALI”

Gözaltına alnanların serbest bırakılması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Seçim sürecinin güvenilirliğini ve kamuoyunun sürece duyduğu güveni artırmak için yetkili makamlar, adaylar da dahil olmak üzere, devlet görevlilerinin makamlarını seçimle ilgili amaçları doğrultusunda avantaj sağlamak adına kullanmamaları gerekir. Demokratik ve adil seçimler için sorumluları görevlerini yapmaya davet ediyor ve hepimizin hiçbir ayrımcılığa uğramadan, seçme ve seçilme hakkını daha etkin ve daha eşit kullanabileceğimiz demokratik seçimler için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle aşağıda imzası olan sivil toplum örgütü, meslek ve iş örgütleri olarak seçime yakın bir süreçte başlatılan ve gözaltılara konu soruşturmanın yarattığı kaygıları gidermek adına; soruşturmanın hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını bekliyoruz.”