SOHR: Cinderes'te DAİŞ lideri olduğu düşünülen bir kişi öldürüldü

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Cinderes beldesine bağlı Miske köyü yakınlarında "Ceyş El-Şerqiyê" adlı silahlı grubun mensuplarının bulunduğu bölgeye füze saldırısı yapıldığını açıkladı.

Gözlemevi, saldırıda terör örgüt DAİŞ lideri olduğu düşünülen bir kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Saldırının kimin tarafından yapıldığı bilgisi henüz paylaşılmadı.

Gözlemevi ayrıca, saldırının yapıldığı saatlerinde Türkiye’ye ait SİHA’ların bölge üzerinde uçuşlar yaptığı ve bölgede bulunan Türk askerleri ve SMO’ya bağlı silahlı grupların olay yerine giden yolları kapattığını belirtti.

Uluslararası Koalisyon Güçleri, 17 Nisan'da Türkiye'nin desteklediği silahlı grupların kontrolündeki Cerablus’a bir hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda bir DAİŞ lideri ve iki örgüt mensubu öldürülmüştü.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da, DAİŞ'in Ortadoğu ve Avrupa'daki operasyonlarının lideri ve planlayıcısı Abdulhadi Mehmud El-Haci Ali ile 2 örgüt mensubunun öldürdüğüne dair yazılı açıklama yapmıştı.