Rusya’dan Ukrayna’ya roket saldırısı: 23 ölü, 19 yaralı

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Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, “Saldırı sonrası çok katlı binanın bir bölümü yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları bir günden fazla sürdü ve tamamlandı. Ne yazık ki 6’sı çocuk, 23 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi kurtarıldı ve 19 kişi de yaralı” denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Uman kentinde Rusya’nın düzenlediği roket saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, “Terör devletinin yaptıklarının hesabını bir an önce vermesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıyı düzenleyenlerin hesap vereceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Terör devletinin yaptıklarının hesabını bir an önce vermesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu tür füze saldırılarını hazırlayan herkes, cinayete ortak olacağını bilmelidir. Füzeleri yönlendiren ve fırlatan, uçakları ve gemileri terör için kullanan herkes. Sadece emir verenler değil, hepiniz terörist ve katilsiniz ve hepiniz cezalandırılmalısınız. Uman’daki bu saldırıda 6 çocuk hayatını kaybetti, toplam 23 kişi öldü. Anıları aydınlık olsun. Tüm yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum.”