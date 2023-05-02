Neçirvan Barzani, Almanya heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Almanya'dan üst düzey bir heyeti kabul eden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin Alman özel sektörü ve yatırımıcılarına her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Jochen Flasbarth ve Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Werner Gatzer öncülüğündeki heyeti kabul etti.

Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi ve Almanya'nın Erbil Başkonsolosu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, Almanya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin gelişimi, Erbil-Bağdat ilişkileri ve Irak'taki genel durum ele alındı.

Konuk heyet, Almanya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne desteğini sürdürdüğünü ifade ederek, ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ile her alanda ilişkilerini geliştirme arzusunu yineledi.

Neçirvan Barzani ise Almanya halkı, hükümeti ve parlamentosunun Kürdistan Bölgesi'ne destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi'nin Almanya ile her alanda ilişki kurmak ve iş birliğini geliştirmek istediğini vurguladı.

Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin Alman özel sektörü ve yatırımcılarına her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede iklim değişikliğinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne etkisi ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.