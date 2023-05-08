Suriye muhalefeti: Rejimin Arap Birliği’ne dönüşü siyasi süreci öldürür

HABER MERKEZİ

Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının dünkü toplantısında, 2011 yılında üyeliği askıya alınan Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Irak resmi ajansı INA'da yayımlanan habere göre, Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, "Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

K24’e konuşan Suriye Kürt Ulusa Konseyi’nin (ENKS) Suriye Devrimci ve Muhalefet Güçleri Ulusal Koalisyonu (SMDK) içindeki temsilcisi Abdullah Gedo, Suriye’nin Arap Birliği’ndeki üyeliğinin askıya alınmasının sebebinin barışçıl gösterilerin şiddetle bastırılması ve Suriye halkına yönelik tutuklama ve öldürme olayları olduğunu ve sebeplerin halen ortada olduğunu söyledi.

Rejimin Arap Birliği’ne dönüşünün Suriye halkının çıkarına olmadığını vurgulayan Gedo, bunun, İran ile Suudi Arabistan ilişkilerinde yaşanan normalleşme sonrası geldiğini belirtti.

Diğer yandan SMDK Müzakere Komitesi Başkanı Bedir Camus İstanbul’daki basına yaptığı açıklamada, “Suriye rejiminin Arap Birliği’ne geri alınması karar, rejimin işlediği suçların göz yumulması demektir. Devrimci Suriye halkına bir darbe ve değişim taleplerinin görmezden gelinmesi anlamına gelir” diye konuştu.

Arap Birliği’nin konuyla ilgili muhalefetten görüş almadığını belirten Camus, “Bu, Suriye’nin iradesinin açık ihlalidir. Olan şeyin, siyasi süreci öldüreceği inancındayız. Suriye halkı, meşru haklarını elde edene kadar adil devrimini sürdürmek istiyor. Suriye halkının ihmal edilmesi, ülkeler arası çıkarlara terstir” ifadelerini kullandı.

Camus ayrıca, bu kararın, tutukluların serbest bırakılması, mültecilerin dönüşü ve siyasi süreçle ilgili adımlar konusunda Suriye halkının taleplerine dönük ciddi bir saygısızlık olduğunu ve Suriye’de durumu daha da karmaşık hale getireceğini söyledi.