Politika

Urfa’da CHP'nin seçim ofisine mermi atıldı

Urfa’da CHP'nin seçim ofisine yönelik saldırı yapıldığı bildirildi.
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kürdistan Mahmut Tanal CHP Urfa mermi

HABER MERKEZİ

CHP Urfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, partisinin seçim ofisine ‘tehdit ve gözdağı amaçlı’ mermi atıldığını açıkladı.

Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda görüntülere de yer verdi.

Tanal mesajında şunlara yer verdi:

“Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, partimizin Şanlıurfa’daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı!

Ayrıca cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı.

Şanlıurfa’da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız! Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz!  Biz ise gücümüzü Allah’tan ve milletten alıyoruz.

Hodri meydan! Sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız! Şanlıurfa’da CHP tarih yazacaktır!”

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