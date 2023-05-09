Irak Başbakanı Sudani Erbil’e geliyor

BAĞDAT (K24)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin bu hafta Kürdistan Bölgesi’ne geleceği bildirildi.

Sudani’nin başkent Erbil’de Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle bir araya geleceği ifade edildi.

Irak Başbakanı’nın Erbil’de petrol ve doğal gaz yasası taslağının ayrıntılarını, petrol ihracatına yeniden başlaması anlaşmasını ve Kürdistan Bölgesi'nin bütçedeki payını görüşeceği belirtildi.

K24’e konuşan KDP’li Irak Parlamentosu Üyesi Mehma Xelil, Sudani'nin Erbil ziyaretinin petrol ve gaz yasası ve Peşmerge'nin bütçesinin tartışılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Xelil, Sudani’nin Musul’u ziyaret etmesinin de beklendiğini belirtti.

Ziyarete ilişkin konuşan Irak Parlamentosu Üyesi Hıdır Mentik ise, "Erbil ile Bağdat arasında Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin anlaşma, kendi içinde Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik iyi niyetidir” dedi.