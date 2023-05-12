Politika

Başbakan: Kürdistan halkı huzurlu bir atmosfere ve daha fazla hizmete layıktır

Başbakan Mesrur Barzani, Başkan Barzani’nn ulusal barış çağrısına destek vererek, “Kürdistan halkı huzurlu bir atmosfere ve daha fazla hizmete layıktır” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Mesud Barzani mesaj ulusal barış

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Sayın Başkan Barzani’nin ulusal barış yönündeki mesajını destekliyoruz” dedi.

Başbakan, paylaşımında “Kürdistan halkı huzurlu bir atmosfere ve daha fazla hizmete layıktır. Sayın Başkan’ın dediği gibi; gücümüz birliğimizdedir” ifadelerini kullandı.

Başkan Mesud Barzani dün Barzani Ulusal Müzesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, siyasi taraflara çağrıda bulunmuştu.

Başkan Barzani “Tüm Kürdistani taraflara, yeni bir sayfa açılması için 18 Mayıs’tan önce büyük bir toplantı tertip etmelerini ve tüm sorunlara çözüm bulunması çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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