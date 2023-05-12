Başbakan: Kürdistan halkı huzurlu bir atmosfere ve daha fazla hizmete layıktır

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Sayın Başkan Barzani’nin ulusal barış yönündeki mesajını destekliyoruz” dedi.

Başbakan, paylaşımında “Kürdistan halkı huzurlu bir atmosfere ve daha fazla hizmete layıktır. Sayın Başkan’ın dediği gibi; gücümüz birliğimizdedir” ifadelerini kullandı.

Başkan Mesud Barzani dün Barzani Ulusal Müzesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, siyasi taraflara çağrıda bulunmuştu.

Başkan Barzani “Tüm Kürdistani taraflara, yeni bir sayfa açılması için 18 Mayıs’tan önce büyük bir toplantı tertip etmelerini ve tüm sorunlara çözüm bulunması çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.