Politika

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi: Yakında Barzani Ulusal Müzesi’ni ziyaret etmeyi diliyorum

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Barzani Ulusal Anıtı ve Müzesi’ni yakında ziyaret etmek istediğini söyledi.
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Irak Alina L Romanowski Barzani Ulusal Müzesi

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Barzani Ulusal Anıtı ve Müzesi’ni yakında ziyaret etmek istediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Barzani Ulusal Müzesi’nin açılışına katılamadığını kaydederek, ABD’yi temsilen açılışa katılan ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks’e teşekkür etti.

Romanowski, “Barzani Ulusal Anıtı ve Müzesi'nin lansmanı, birlik ve birlikte yaşamanın gücünü tanımak için Irak Kürdistan Bölgesi, Bağdat ve uluslararası toplumdan çeşitli liderleri bir araya getirdi” dedi.

ABD’li diplomat, “ABD'yi temsil ettiği için Erbil Başkonsolosu Hicks'e teşekkürler. Yakında ziyaret etmek ve yakından görmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

 

 

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