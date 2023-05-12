Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Putin’e saldırırsan buna eyvallah etmem

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Gençlik zirvesine katıldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Bay Bay Kemal Rusya'ya, Sayın Putin'e saldırıyor. Putin'e saldırırsan buna 'eyvallah' demem. ABD Başkanı Joe Biden, 'Erdoğan seçimde yenik düşmeli' diyor. Bay Bay Kemal bizim şu an Rusya ile olan münasebetlerimiz ABD'den geri değil. Rusya ile dış ticaret hacmimiz daha fazla. Bay Kemal, sen devlet yönetimi nedir bilmezsin. Bunu öğrenme fırsatı da bulamayacaksın."