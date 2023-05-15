ABD Başkonsolosluğu: Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle yakından çalışmayı bekliyoruz

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle yakından, işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmayı memnuniyetle bekliyoruz” denildi.

Taraflar arası işbirliği ve desteğin geliştirilmesine vurgu yapılan açıklamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden bakanların Bakanlar Kurulu’na dönüşünden duyulan memnuniyet dile getirildi.

KYB’li bakanlar dün Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısına katılmıştı.

KYB’li bakanların Bakanlar Kurulu’na geri dönmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Başkan Mesud Barzani’nin Barzani Ulusal Müzesi’nin açılış töreninde siyasi taraflara yaptığı ulusal barış çağrısına destek verdiğini vurgulamıştı.