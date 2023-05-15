Çin’in Erbil Başkonsolosluğu’ndan Kurdistan24’e ziyaret

ERBİL (K24)

Çin’in Erbil Başkonsolos Vekili Liu Zhenyong ve Başkonsolosluk Siyasi Bölümler Başkanı Chen Guojig’dan oluşan heyet, Kurdistan24 Medya Kuruluşunu ziyaret etti.

Çin heyetini Kurdistan24 Genel Müdürü Ahmed Zawiteyi ve çok sayıda kanal yöneticisi karşıladı.

Görüşmede, Çin heyeti, Kurdistan24 ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha fazla işbirliği vurgusu yaptı.

Kürdistan Bölgesi'nde Kurdistan24 gibi bir kanalın varlığından duydukları memnuniyeti dile getiren Çin heyeti, güvenilir bir medya kuruluşu olarak Kurdistan24 üzerinden ülkeleri ile her türlü medya işbirliğini yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.