Rusya: Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması Türkiye'deki seçimlerle bağlantılı değil

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Sergey Lavrov, Moskova'da Uganda Dışişleri Bakanı Abubaker Jeje Odongo'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusuna değinen Lavrov, "En başında beri anlaşma, Türkiye veya herhangi başka bir ülkeyle bağlantılı olmadı. Anlaşma, beyan edilen hedefle alakalıydı. Bu da gıda güvenliğinin, en başta en yoksul ülkelerin çıkarlarının sağlanmasıdır” dedi.

Dün Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Bu konudaki açıklamaları teyit ediyoruz. Böylece sözde değil, fiilen küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına, her şeyden önce de en çok ihtiyaç sahibi ülkelere yardım etme şansı oluştu” demişti.

Zaharova, anlaşmanın uygulanması sürecindeki sorunların en kısa sürede düzeltilmesi gerektiğini ve uzmanların bu konuda çalışacağını vurgulamıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise anlaşmanın uzatılmasına dair “Girişimin devamı dünya için iyi haber" değerlendirmesini yaptı.