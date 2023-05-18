Politika

Çin ordusuyla ilgili şaka yapan komedyene 2 milyon dolar ceza

Çin'de stand-up gösterileri düzenleyen bir komedyen Çin ordusunun kullandığı sloganla ilgili bir şaka yapınca 2 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.
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dünya Çin ordusu şaka para cezası

HABER MERKEZİ

House sahne ismiyle de bilinen Li Haoşi, bu haftasonu Pekin'deki Yüzyıl Sahnesi'nde yaptığı gösteriyle yetkililerin dikkatini çekti. Şov sırasında Şanghay'a taşındıktan sonra iki köpek sahiplendiğini anlatan Li, diğer köpeklerin kendisine sevimli gelmesine rağmen sahiplendiği köpeklerin "Kazanmak için savaşın, örnek davranış sergileyin" sözünü hatırlattığını söyledi.

Ancak bu sözler ilk kez 2013'te Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Çin ordusuna yönelik kullanılmış ve ordunun sloganı haline gelmişti. Ceza açıklamasında yetkililer şovun içinde Çin ordusuna ciddi hakaret bulunduğunu ve şovun kötü sosyal etkiye sahip olduğunu savundu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 2 milyon dolarlık cezanın komedyenin bağlı bulunduğu Şanghay Şiaoguo Kültür Medya isimli şirkete kesildiği ifade edildi.

Şirket konuyla ilgili bir özür açıklaması yayımlarken, komedyen Li'nin bütün performansları da iptal edildi. Li konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak, "Tüm sorumluluğu alıyorum ve derinlemesine düşünmek ve kendimi yeniden eğitmek için gösterilerimi iptal ediyorum" ifadelerini kullandı.

2021'de Çin yönetimi askeri personele yönelik hakaret ve iftirayla mücadele için yeni bir yasa çıkarmıştı. Geçen yıl gösterime giren bir filmin ardından Çin'in Kore Savaşı'ndaki rolünü sorgulayan bir gazeteci 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da, komedyen Li'nin yaptığı şakayı köpek emojisi kullanarak savunan bir kadının da polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

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