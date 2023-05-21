Genel

Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem

author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Adana Deprem

HABER MERKEZİ

Adana'da saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Saimbeyli olan deprem yerin 6.67 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv