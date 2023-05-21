Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem

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Adana'da saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Saimbeyli olan deprem yerin 6.67 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.