ENKS: Sınır kapısının kapatılmasından PYD sorumlu

ERBİL (K24)

ENKS Genel Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Sêmalka Sınır Kapısı’nı “kendi siyasi çıkarları” doğrultusunda ve “halkın çıkarlarına aykırı” şekilde kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, Sêmalka Sınır Kapısı’nın kapatılmasında PYD’nin sorumlu olduğu ifade edildi.

Ayrıca ENKS, ABD ve diğer ilgili taraflara da çağrı yaparak, bu konuda üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşünden ve ilişkilerin normalleşmesinden de söz eden ENKS, Arap devletlerinin alacağı kararların Esad rejiminin 2254 sayılı uluslararası kararı uygulamaya dönük siyasi çabaların önündeki engelleri artırmasına olanak tanıyacağını aktardı.

ENKS, Suriye krizinin ancak uluslararası kararlarla çözülebileceğini vurguladı.

Demokratik, çok taraflı ve federal bir Suriye'nin inşası için yeni bir anayasanın herkesin temel özgürlüklerini ve demokrasisini güvence altına alması gereğinden söz eden ENKS, Kürt halkının ulusal haklarının da tanınmasını istedi.

Diğer yandan Newroz etkinlikleri sırasında Afrin’in Cinderes kentinde yapılan saldırının faillerinin cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan ENKS, silahlı güçlerin bölgeden uzaklaştırılmasına ve mültecilerin evlerine dönmesinin önemine dikkat çekti.