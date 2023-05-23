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Mali usulsüzlük nedeniyle soruşturma açılan Juventus'a 10 puan silme cezası verildi. Cezasını bu sezon çekecek olan Juventus, bu kararla birlikte 7. sıraya geriledi.

Bu kararla, Juventus'un ligi gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir konumda tamamlaması zora girdi.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Savcısı, duruşmanın gündüz bölümünde siyah-beyazlı kulüp için 11 puan silme cezası talep etmişti.

Juventus Kulübü'nden cezaya ilişkin yapılan açıklamada ise cezaya itiraz hakkının saklı tutulduğu ve gerekçeli kararın beklendiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021 ile Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma'daki ofislerinde arama yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifade verdi.

Başsavcılığın soruşturmasını Ekim 2022'de tamamlaması sonrası dönemin kulüp başkanı Andrea Agnelli ve yönetimi, kulübün çıkarlarını korumak için 28 Kasım 2022'de istifa etti.

Juventus'un bu cezaya yaptığı itirazı görüşen İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Tahkim Kurulu, 20 Nisan'da 15 puan silme cezasını ve Pavel Nedved ile bazı yöneticilerini hak mahrumiyetini iptal edip, ceza kararlarını yeniden değerlendirmesi için federasyona geri göndermişti.