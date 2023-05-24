Politika

Faruk Bildirici’den Kurdistan24 TV’nin engellenmesine tepki: Kahredici

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ açıklamasını izlemeye gelen ekibimizin mikrofonunun Zafer Partisi görevlileri tarafından engellenmesine tepki gösterdi.
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türkiye Zafer Partisi Kurdistan24 Faruk Bildirici

HABER MERKEZİ

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın açıklamasını takip etmek için Zafer Partisi önüne gelen Kurdistan24 TV’nin mikrofonunun kürsüye konulması engellendi.

K24 muhabirini Vural Erişmiş ve kameramanı Mehmet Ture, Zafer Partisi önünde engellendi.

Ekibimiz basın toplantısını takip etmeden buradan ayrıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, alandaki gazetecilerin yaşanan duruma karşı sessiz kalmasının ''kahredici'' olduğunu belirtti.

Bildirici, “Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın basın toplantısında K24 TV muhabirinin engellenmesi basın özgürlüğü adına üzücü. Oradaki gazetecilerin engellenen meslektaşlarına yeterince destek çıkmamaları da en az o kadar kahredici... Muhalefetin medya anlayışı iktidardan farklı olmalıydı” dedi.

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