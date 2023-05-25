Başkan Barzani: Kürdistan’ın menfaatleri tüm menfaatlerin üstündedir

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Mayıs Devrimi’nin 47'nci yıldönümü dolayısıyla Baleyekati bölgesinde düzenlenen anma törenine bir mesaj gönderdi.

“Mayıs Devrimi’nin 47'nci yıldönümü vesilesiyle, Kürdistan halkını, tüm kahramanları, Peşmergeleri ve devrimde rol oynayan savaşçıları kutluyorum” diyen Başkan Barzani, Kürdistan halkının hassas bir dönemde Mayıs Devrimi ve Peşmerge’ye destek olmasının değerli olduğunu vurguladı.

Böyle bir anmanın Baleyekati bölgesinde düzenlenmesinin bir anlamı olduğunu belirten Başkan Barzani, “Baleyakati bölgesi şehitlerin alanıdır, devrim için birçok fedakarlıkta bulunmuştur. Baleyekati bölgesi Mayıs Devrimi’nin ve Kürdistan halkının devriminin ve fedakarlığının başlangıç yeri oldu. Devrimin ilk şehidi bu onurlu bölgenin oğlu Seyid Abdullah oldu. Her açıdan devrimci Baleyekati halkına borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Mayıs Devrimi’nin Kürdistan halkının özgürlük hareketinin önemli bir aşaması olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, şöyle devam etti.

“Bu, tüm komplo, tehdit, düşmanların gücü ve zorluklara karşı Kürdistan halkının kalbinde devrim iradesinin canlı olduğunun mesajıydı. Mayıs Devrimi, Eylül Devrimi’nin kırılmasından sonra Kürdistan halkının devrim ve direnişine son vermek isteyen diktatör, zalim ve düşmanlara bir cevaptı. Mayıs Devrimi, düşmanların rüyasını sona erdirdi ve Kürdistan halkı devrimine devam etti. Hakaret ve yenilgi düşmanlara kaldı.”

“Kürdistan’ın menfaatleri tüm menfaatlerin üstündedir” ifadelerini kullanan Başkan Barzani, siyasi taraflara kendi aralarındaki sorunları kardeşçe çözme çağrısını yineledi.

Başkan Barzani, mesajının sonunda “Mayıs Devrimi ve kendi halkı için kanlarıyla tarih yazan tüm Kürdistan şehitlerine binlerce selam olsun” ifadelerini kullandı.