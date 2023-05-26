Neçirvan Barzani: Mayıs Devrimi temelinde birlik olunmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, Mayıs Devrimi’nin 47'nci yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Neçirvan Barzani, “Mayıs Devrimi’nin yıldönümünde zor ve kaos günlerinde Kürdistan halkının kalbinde devrimin ateşini ve özgürlüğün umudu yeşertmiş olan şehit ve kahramanları saygıyla anıyoruz” dedi.

Mayıs Devrimi’nin ölümsüz lider Mele Mustafa Barzani liderliğindeki Eylül Devrimi’nin bir devamı olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, “Mayıs Devrimi, komplo ne kadar büyük olursa olsun Kürdistan halkının özgürlük iradesini kırılmayacağını ispatladı. Bundan dolayı Kürdistan halkı en fazla Mayıs devriminde fedakarlığa hazır olduğunu gösterdi ve ayağa kalktı ve 1991 ayaklanmasını (Raperin) zaferle taçlandırdı” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi taraflara ve bileşenler Mayıs Devrimi temelinde birlik olma çağrısında bulundu.

Neçirvan Barzani, mesajının sonunda “Mayıs Devrimi kutlu olsun. Şehitlerine ruhlarına selam olsun, kahraman Kürdistan Peşmergesine selam olsun” dedi.