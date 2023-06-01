Başbakan’dan KYB’nin 48’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin 48’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KYB liderlerini, üye ve destekçilerini kutlayan Başbakan Mesrur Barzani, içerisinden geçilen süreçte tüm siyasi güçlerin tarihi sorumluluk hissiyle hareket etmesini umduğunu belirtti.

Başbakan, “Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin kuruluşunun 48. yıldönümü dolayısıyla, KYB'nin liderliğini, tüm üye ve destekçilerini kutluyorum” dedi.

Yüksek ulusal çıkarlara hizmet vurgusunda bulunan Başbakan, “Umuyorum ki bu durumda tüm siyasi güçler birlikte hareket eder ve herkes tarihsel sorumluluğunu hisseder. Yüksek ulusal çıkarlara hizmet etmeyi şimdi ve gelecekteki hareket tarzı haline getirir” ifadelerini kullandı.