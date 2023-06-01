Neçirvan Barzani: KYB’nin kuruluş yıldönümü birliğe vesile olsun

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) 48’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bafil Talabani’yi telefonla arayarak, kendisini Yüksek Siyasi ve Çıkarlar Konseyi, Politbüro ve parti üyeleri ile taraftarlarını kutladı.

KYB’nin mücadele geçmişine vurgu yapan Neçirvan Barzani, başta KDP ile KYB olmak üzere kuruluş yıldönümünün siyasi taraflar arasında birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Neçirvan Barzani, KYB’ye başarı dileklerini iletti.