Karamollaoğlu: Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçim sonuçları ve Millet İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Karamollaoğlu, "Şartlar bundan sonra nasıl değişir, nereye evrilir bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Ülkemizde huzur ortamı oluşmasını arzu ederiz. Bu iktidarın da ülkenin de muhalefetin de faydasına. Ama bir huzur ortamı olmazsa, birileri ‘Ben oylarımı arttırıyorum' zannederken vatandaş durduk yere sıkıntının içine sürükleniyor. Kargaşa içerisinde huzur bulamıyor. Ama huzurlu bir ortam olacağına ilişkin bir havada şimdilik maalesef gözükmüyor. Onu da ifade edelim. Allah yardımcımız olsun.

Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz. Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü. Şundan dolayı uzun sürdü: Bizim esas derdimiz hükümet olmak değil, esas derdimiz sistemi değiştirmek. Tek kişinin yönetimiyle bu olmuyor sıkıntı doğuyor.

Hakikaten bu sistem işlemiyor, diktatörlüğe evriliyor. Onun için derdimiz oydu. Ama o değişikliği yapana kadar Türkiye'nin problemleriyle ilgilenmeden olmaz. Onun için de bir bakıma geçici bir hükümetin kurulması gerekirdi. Orada da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vs gündeme geldi. Şimdi şartlar bundan sonra nasıl değişir, nereye evrilir bilmiyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki aylarda görüşerek bir noktaya geliriz.”