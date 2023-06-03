Ekonomi

Şarezur’da buğday tarlalarında yangın: 36 çiftçinin mahsulü kül oldu

Süleymaniye’nin Şarezur ilçesi kırsalında çıkan yangında 500 dönümlük buğday tarlaları küle döndü.
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kürdistan Şarezur buğday yangın

ŞAREZUR (K24)

Şarezur’un Kani Berdine köyünde 36 çiftçiye ait buğday tarlalarında yangın çıktı. Çiftçiler yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını belirtirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Köyde üç yıldır üst üste tarlalarda yangın çıktığı belirtiliyor.

Bu yıl iyi verim bekleyen çiftçiler, dün çıkan yangında tüm umutlarını yitirdi.

Çiftçiler, bu yıl sarf ettikleri emeğin boşa gitmesinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Naci isimli çiftçi K24’e yaptığı açıklamada, “Bu olay çok kötü oldu. Çünkü bu tarlalar bizim geçim kaynağımızdı” dedi.

Newşirwan Mecid isimli çiftçi de, “Bu yıl buğdayda iyi bir verim bekliyorduk, çok masraf da yapmıştık. Ne yazık ki bu yılın tüm mahsulü yok oldu” diye konuştu.

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