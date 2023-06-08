Dünyada bir ilk: Nefes alan, terleyen ve titreyen robot icat edildi

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Türünün tek örneği olan robotun, aşırı sıcakların canlılar üzerindeki etkilerini ölçmeye yardımcı olacağı belirtiliyor.

Bilim insanları, farklı sıcaklık seviyelerine uyum sağlamak için tasarlanmış ilk nefes alan, terleyen, titreyen robotu ürettiklerini duyurdu.

'ANDI' adı verilen ısıya duyarlı 'termal manken', insanlar gibi terlemesine yarayan gözeneklerin bulunduğu ve ayrı ayrı kontrol edilen 35 yüzeye sahip.

Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından kullanılmak üzere ABD'li bir firma tarafından tasarlanan robotun, aşırı sıcaklıkların insan vücudu üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaya yardımcı olması umuluyor.

'AŞIRI SICAKLAR İÇİN YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR'

ASU araştırma projesinin baş araştırmacısı Konrad Rykaczewski, "ANDI terliyor, ısı üretiyor, titriyor, yürüyor ve nefes alıyor" açıklamasında bulundu.

Rykaczewski, "Aşırı sıcaklar için yapılacak çok şey var ama eksik olan da çok şey mevcut. Isının insan vücudunu nasıl etkilediğine dair çok iyi bir anlayış geliştirmeye çalışıyoruz. Böylece bu durumu niceliği itibarıyla ele alacak şeyler tasarlayabiliriz" diye ekledi.

GÜNEŞ RADYASYONUNUN ETKİLERİ ÖLÇÜLEBİLECEK

Araştırmacılar tarafından bu tarzda üretilen 10 robottan bir kısmı hâlihazırda giyim şirketleri tarafından kıyafet testi için kullanılıyor. Ancak ANDI, açık havada da kullanılabilen tek robot olarak türünün tek örneği.

Bu, daha önce imkansız olan aşırı sıcak ortamlardaki deneylerin yanı sıra, güneş radyasyonunun canlılar üzerindeki etkisine yönelik araştırmalara da olanak sağlayacak.

GÜNEŞ RADYASYONU NEDİR?

Güneş radyasyonu, Dünya yüzeyinde Güneş'ten alınan 'ısı' miktarını belirlemeye yarayan önemli bir meteorolojik değişkendir.

Yeryüzü ve nesnelerin yüzeyini ısıtabilen bu değişken, iklim değişikliği ve sera gazlarının tutulmasında etkili oluyor.

Ayrıca Güneş radyasyonunun, iklim değişikliğiyle mücadelede yapılan çalışmaları değerlendirmek için çok önemli olduğu biliniyor.