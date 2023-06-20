Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan K24'e: Peşmerge’ye desteğimizi sürdüreceğiz

ERBİL (K24)

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, “DAİŞ ile mücadelede Peşmerge güçlerine desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

K24 muhabirine konuşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi ile görüşmemizde Avrupa Birliği ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkileri ele aldık” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi'ne daha fazla destek toplamaya çalıştıklarını kaydeden Asselborn, “Sayın Dizeyi, Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimizi değerlendirdik. Kürt halkının tüm sorunlarını ele aldık. DAİŞ'e karşı Peşmerge'ye yardım etmeye devam edeceğiz” dedi.

Asselborn, “Lüksemburg bir Avrupa ülkesidir. Kürdistan Bölgesi'nde demokrasi ve insan haklarına saygı için daha fazla destek toplamaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli” diye konuştu.