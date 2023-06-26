Politika

Lavrov: Wagner’in operasyonları devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Wagner'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki operasyonlarına ilişkin açıklamasında, "Bu çalışmalar elbette devam edecektir" dedi.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
dünya Rusya Wagner Grubu Sergey Lavrov

HABER MERKEZİ

Reuters'ın TASS haber ajansından aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Wagner ile ilişkilerinin yanında Moskova ile de resmi bağlantılarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki yüzlerce görevli eğitmen olarak çalışıyor. Bu çalışmalar elbette devam edecektir" ifadelerini kullandı. 

“BATILI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN OLASI DAHLİ ARAŞTIRILIYOR”

Lavrov, ayrıca Rusya istihbarat servisinin Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Wagner'in 'silahlı isyanı'nda 'Batılı istihbarat teşkilatlarının rolü olup olmadığını araştırdığını söyledi.

Russia Today'e (RT) konuşan Lavrov, ABD Büyükelçisi Lynne Tracy'nin dün Rus yetkililerle konuştuğunu, ABD'nin söz konusu isyanda dahli olmadığının 'sinyallerini' verdiğini ve bunu Rusya'nın iç meselesi olarak nitelendirdiğini söyledi. 

NE OLMUŞTU?

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Günün sonunda Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

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