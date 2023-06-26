Neçirvan Barzani, Almanya Başbakanı’nı Kürdistan Bölgesi’ne davet etti

BERLİN (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u Kürdistan Bölgesi ve Irak’a davet etti.

Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı'nı Kürdistan Bölgesi ve Irak'ı ziyaret etmeye davet ettiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, Almanya'ya yaptığı ziyaretin Almanya Başbakanı'nın talebi üzerine olduğunu ve güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Almanya'nın Kürdistan Bölgesi ve Irak ile ilişkilerini ele aldıklarını belirtti.

Neçirvan Barzani, Berlin'in Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğini ele aldıklarını ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Kürdistan Bölgesi ve Irak'ı ziyaret etmeye davet ettiğini bildiren Neçirvan Barzani, görüşmeye Irak’ın Bağdat Büyükelçisi’nin de katıldığını belirtti.

Askeri, insani ve ekonomik alanlar başta olmak üzere zor zamanlarda Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destekten dolayı Almanya'ya teşekkür eden Neçirvan Barzani, Irak’ta DAİŞ’e karşı mücadeleyi de ele aldıklarını ifade etti.