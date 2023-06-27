Iraklı yetkiliden Rojava’daki Hol Kampı uyarısı: Saatli bomba gibi

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Irak medyasına konuşan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin güvenlik işlerinden sorumlu başdanışmanı Halid Yakubi, terör örgütü DAİŞ’in eylemlerinin azaldığını ve sadece ara ara saldırılar düzenleyebilme kapasitelerinin kaldığını söyledi.

Rojava’da DAİŞ’li ailelerinin kaldığı Hol Kampı için “patlamaya hazır saatli bir bomba gibi” benzetmesi yapan Yakubi, “Bu sadece Irak’ı ilgilendiren bir konu değil. Kamp, Irak topraklarında değil ve orada farklı ülke vatandaşları bulunuyor, güvenliği de Uluslararası Koalisyon sağlıyor” diye konuştu.

Soruna uluslararası bir çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Yakubi, “Hol Kampı sadece Irak için değil, hem bölge hem de dünya için bir tehdit niteliğinde” dedi.

HOL KAMPI

Rojava’nın Haseke vilayeti sınırlarında bulunan Hol Kampı, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) denetiminde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre kampta 50 farklı ülkeden yaklaşık 60 bin kişi kalıyor. Bu sayının 30 binini Irak vatandaşları, 20 binini Suriyeliler, geriye kalan 10 binini ise diğer ülke vatandaşları oluşturuyor.

Kampta Irak ve Suriye uyruklu yaklaşık 20 bin çocuk bulunuyor. Ayrıca nüfusun 2 bin 500’ünü yabancı DAİŞ mensuplarının aileleri oluşturuyor. Bu kişilerin büyük bir bölümü 2019 yılında Rakka’ya bağlı Baxoz’da DAİŞ’in aldığı yenilgi sonrası kampa yerleştirildi.

Birçok ülke kamptaki vatandaşlarını almaya yanaşmazken, İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne (HRW) göre, sadece aralarında Kazakistan, Kosova, Rusya ve Özbekistan’ın bulunduğu bazı ülkeler vatandaşlarını teslim alıyor.

ABD, kamptaki vatandaşlarının büyük bölümünü tahliye ederken, Avrupa Birliği ülkeleri bu kampta bulunan vatandaşlarını teslim almak istemiyor.

1991’de Körfez Savaşı sırasında BM tarafından inşa edilen Hol Kampı, bugün Suriye savaşı sonucunda yaşananlar nedeniyle dünyanın en kalabalık ve tehlikeli kamplarından birine dönüşmüş durumda.