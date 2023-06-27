Politika

Merdan Yanardağ tutuklandı

Abdullah Öcalan sözleri nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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türkiye Merdan Yanardağ tutuklama talebi abdullah öcalan

HABER MERKEZİ

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, geçen hafta yayınlanan 4 Soru 4 Cevap programında AK Parti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözleri nedeniyle hakkında “Terör örgütünü övme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Merdan Yanardağ, sözlerinin bağlamından koparıldığını anlattığı ve yayınlanmayan görüntüleri yeniden yayınladığı bir özel yayına katıldı. Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen Terörle Mücadele Şube polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

TUTUKLANDI

Yanardağ geceyi nezarethanede geçirdikten sonra sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Savcının ifade işlemlerini öğleden sonra yapacağını açıklamasının ardından Yanardağ’ın öğlen saatlerinde ifade işlemleri başladı.

İfade işlemlerinin bitmesinin ardından Merdan Yanardağ tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yanardağ tutuklandı.

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