Politika

Bağdat’ta bir grup İsveç Büyükelçiliği’ni bastı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup protestocu, Kur'an-ı Kerim’in yakılmasına tepki göstererek, İsveç Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi.
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Bağdat
Bağdat
Irak Bağdat İsveç Protesto Kuran-ı Kerimin yakılması

HABER MERKEZİ

Iraklı bir grup, Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği binasını basarak, önce bahçeye girdi ardından da binanın çatısına çıkarak "Kur'an’a evet" sloganları attı.

Irak güvenlik güçleri yaşananlar üzerine çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı ve hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi trafiğe kapattı.

Iraklı göstericiler, söz konusu baskın öncesi de büyükelçilik binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenlenmişti.

Irak’ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da, Kur'an-ı Kerim’e yönelik eylemden dolayı İsveç’in Bağdat Büyükelçisinin kovulması ve büyükelçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Stockholm’de Kur'an-ı Kerim’i yakan Iraklının ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatı vermişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı yazılı açıklama ile Kur'an-ı Kerim’e yönelik eylemi kınamıştı.

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