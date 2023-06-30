Politika

Lavrov: İran 4 Temmuz’da resmen ŞİÖ üyesi olacak

ŞİÖ; Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan’dan oluşuyor.
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dünya ŞİÖ Sergey Lavrov İran

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran’ın 4 Temmuz’da resmen Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) merkezinin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, “4 Temmuz’daki devlet başkanları zirvesinde, İran’ın (ŞİÖ’ye) tam üyeliği onaylanacak” dedi.

Türkiye’nin de diyalog partneri olduğu ŞİÖ; Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan’dan oluşuyor.

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