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Erbil’de gizli bir silah ve patlayıcı deposu ele geçirildi

Erbil Asayişi ile Zerêvani Komutanlığı İstihbaratı’nın ortak operasyonunda içinde çok sayıda silah ve patlayıcının bulunduğu bir depo ele geçirildi.
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kürdistan Erbil silah

ERBİL (K24)

Yapılan araştırma ve elde edilen istihbarat bilgileri ışığında savcılıktan alınan izinle Erbil’in Lawab Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda gizli bir silah deposu bulundu.

K24’ün edindiği bilgiye göre depoda tabanca, kalaşnikof, M4, kanas ve BKC gibi onlarca silah, çok sayıda mermi, yüzlerce silah yedek parçası, silahların seri numaralarını değiştirmede kullanılan aletler ile askeri malzemeler tespit edildi.

Depo sahibi R.A.C. isimli şahıs da sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

K24’e konuşan gazeteci Alan Zendi, depoda ayrıca gizli bölümlerin olduğunu ve bu bölümlerde silahların test edildiğini, parçalarının değiştirildiğini söyledi.

Depoyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, ruhsatsız silahların toplanması için kampanya başlatmış, kayıt dışı silah bulunduranlar hakkında cezai işlem uygulanacağını duyurmuştu. Ruhsatsız silah bulunduranları 1 ila  yıl hapis cezası ve 3 ila 5 milyon dinar para cezası bekliyor.

Ruhsatsız silahların kaydı için son gün 21 Temmuz olarak belirlenmişti.

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